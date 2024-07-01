В Кремле оценили обвинения НАТО в адрес Китая Песков: Китай сам сможет дать должную оценку обвинениям Столтенберга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Власти Китая сами смогут дать оценку обвинениям генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в отношении Пекина, который, по его словам, подстрекает конфликт в Европе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, в Кремле эти слова восприняли негативно.

Мы уверены, что наши китайские друзья сами могут дать должную оценку подобным действиям, — сообщил он журналистам.

Сегодня, 1 июля, Столтенберг заявил, что Пекин поставляет Москве технологии и электронику для ведения конфликта на Украине. По его словам, «Китай подстрекает к крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны».

Ранее Столтенберг сообщил, что Североатлантический блок тревожит оборонное сотрудничество России и КНДР. Также НАТО беспокоят связи России с Китаем и Ираном.

До этого Песков предположил, что назначение Марка Рютте новым генсеком НАТО ничего не изменит во взаимоотношениях России и Североатлантического альянса. По его словам, Альянс остается враждебным России.

До этого политолог Юрий Светов в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что Рютте во главе НАТО станет «клерком США». Эксперт также уверен, что отношение к России и украинскому конфликту после назначения нового генсека никак не изменится.