В Кремле оценили обстановку в Приднестровье Песков: Киев и страны Европы могут устроить провокации в Приднестровье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Российские власти пристально следят за нынешним положение дел в Приднестровье, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, сейчас ситуация в республике неспокойная. По его словам, Украина и другие страны Европы могут устроить там провокации, передает РИА Новости.

Ситуация в Приднестровье является объектом нашего самого пристального внимания и поводом для обеспокоенности. Ситуация неспокойная, ситуация провоцируется извне. Мы знаем, как наши оппоненты в киевском режиме, так и в европейских странах способны на различного рода провокации. Мы это хорошо знаем и отдаем в этом отчет, — сказал Песков.

23 февраля Министерство обороны РФ заявило, что Киев активно готовится к вторжению в Приднестровье. Такой шаг Украины несет угрозу российским миротворцам, дислоцированным в республике, считают в ведомстве.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не планирует вторжения в Приднестровье. Власти страны не намерены вводить войска в соседний регион, отметил он. Украинский президент сказал, что его страна уважает территориальную целостность Молдавии и считает, что «территория Приднестровья является территорией независимой страны Молдавии».