В Кремле оценили итоги выборов президента Казахстана Песков назвал президентские выборы в Казахстане важным событием

Фото: Kazakhstan's presidential press/XinHua/Global Look Press

Касым-Жомарт Токаев

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал президентские выборы в Казахстане и победу в них Касым-Жомарта Токаева очень важным событием. По его словам, развитие Казахстана как государства, как экономики отвечает интересам РФ, передает РИА Новости.

Это очень-очень важное событие. <...> Казахстан — это наш важный партнер, союзник, конечно, все происходящее там вызывает живой интерес у нас в стране и самым тщательным образом мониторится и анализируется, — цитирует его агентство.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил Токаева с переизбранием на пост главы государства. По его словам, Токаев получил от сограждан убедительный мандат доверия для реализации продвигаемого курса развития страны. Путин также отметил успешное развитие отношений между Россией и Казахстаном и выразил уверенность в том, что они будут совершенствоваться и далее.

Досрочные президентские выборы в Казахстане прошли 20 ноября. На пост главы государства баллотировались шесть кандидатов. Токаев набрал 82,45% голосов.