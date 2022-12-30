В Кремле оценили итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина Песков заявил, что разговор Путина с Си Цзиньпином был конструктивным

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел конструктивный, партнерский разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что у главы государства запланирована на 30 декабря еще пара рабочих непубличных встреч, сообщает РИА Новости.

Состоялся очень конструктивный, объемный по содержанию, партнерский разговор. Его начало вы видели, запись была доступна для общественности, затем, разумеется, беседа продолжилась в закрытом режиме, — сказал он.

Песков добавил, что в Кремле пока не определились с датой визита Си Цзиньпина в РФ.

30 декабря Путин заявил в ходе переговоров с лидером КНР, что отношения двух стран являются образцом сотрудничества. Кроме того, российский лидер пригласил главу КНР в Москву в 2023 году, что, по его словам, продемонстрирует всему миру прочность российско-китайских связей по ключевым вопросам и станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях.

Глава МИД Китая Ван И ранее заявил, что китайско-российские отношения «крепкие, как монолит», и не меняются под воздействием неустойчивой международной конъюнктуры. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что оба государства выступают против новой холодной войны.