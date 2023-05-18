В Кремле оценили планы США конфисковать активы Ирана Песков заявил, что Россия и целая группа стран адаптировались к давлению США

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Дмитрий Песков

Россия и целая группа стран адаптировались к давлению США, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Таким образом он отреагировал на высказанную Вашингтоном инициативу конфисковать активы Ирана в пользу Украины, чтобы разрушить сотрудничество с РФ.

Мы всегда знали, что это давление будет продолжаться. И также мы всегда были уверены в том, что Россия и целая группа стран, включая Иран, которые весьма и весьма адаптировались к этому давлению США, продолжают планомерную работу по выстраиванию отношений, основанных на взаимной выгоде, — заявил Песков.

Накануне американский сенатор Тед Круз в ходе выступления в Институте Хадсона сообщил, что совместно с коллегами работает над законопроектом об ужесточении санкций в отношении России и Ирана. По мысли политика, это позволит помешать наращиванию сотрудничества между двумя странами.

Также представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон в ближайшее время объявит новые санкции в отношении участников военно-технического сотрудничества между РФ и Ираном.