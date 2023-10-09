В Кремле оценили инициативу организации турпоходов по местам отдыха Путина Песков: каждый россиянин может отдохнуть в тех же местах, что и Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Каждый российский турист, достаточно подготовленный для сложных походов, имеет возможность отдыхать в тех же местах, что и президент Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя инициативу создать туристические маршруты по местам президентских отпусков, например, в тайге, где тот любит отдыхать. По словам представителя Кремля, которые передает ТАСС, для президентского отдыха не создаются какие-то особенные места.

Многие россияне отдыхают в тех же местах, что и президент Путин. Это те же места, которыми пользуются все россияне. Это не какие-то особенные места. И вся наша природа, вся наша необъятная география доступна нашим гражданам, — сказал Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что ему не нравится идея вешать информационные таблички для обозначения мест, где побывал президент. По его словам, Путин отдыхает не в гостиницах, а на природе.

Если вы имеете в виду повесить там табличку «В тени этого дуба отдыхал Путин», я к этому отношусь негативно, — резюмировал Песков.

Журналист Хейли Ричардсон в материале для британской газеты Daily Mail оценила наряд Путина во время его кратковременного отдыха в тайге в 2021 году. В редакции предположили, что «таежный костюм» специально для Путина изготовили мастера из Санкт-Петербурга. Ричардсон подсчитала, что комплект вещей стоит около 680 фунтов стерлингов (70,9 тысячи рублей), из них 290 фунтов стерлингов (30 тысяч рублей) — цена ткани, а в 484 фунта стерлингов (50,4 тысячи рублей) — работа мастеров.