В Кремле оценили идею ввести льготы для детей Сталинграда Песков: идея ввести льготы для детей Сталинграда прорабатывается

Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Дети за партами разрушенной школы в Сталинграде, 1943 г.

В России прорабатывается идея введения льгот для детей Сталинграда, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Подобные льготы ранее появились у блокадников и у защитников Севастополя во времена Второй мировой войны.

До сих пор в проработке, — ответил Песков.

До этого представитель Кремля призвал аккуратно относиться к идее о переименовании Волгограда в Сталинград. Он добавил, что в администрации президента России данный вопрос не обсуждается.

С предложением о переименовании Волгограда в конце января выступил бывший премьер-министр России Сергей Степашин. Он пояснил, что речь в данном случае идет не о реабилитации главы советского государства Иосифа Сталина, а о победе в Сталинградской битве, которая стала переломной в Великой Отечественной войне.

Ранее политолог Семен Багдасаров заявил, что на фоне проведения специальной военной операции России на Украине страна нуждается в исторической реабилитации личности Иосифа Сталина. По его мнению, основанием для этого могли бы стать не только победа в Великой Отечественной войне, но и послевоенное создание передовой на тот момент техники в кратчайшие сроки.