В Кремле оценили идею возвращения к налогу на сверхприбыль Песков переадресовал правительству вопрос о налоге на сверхдоходы бизнеса

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений по налогу на сверхдоходы для бизнеса не принималось, передает РИА Новости. Он добавил, что в Кремле не ведется обсуждение на тему того, чтобы взимать этот сбор на постоянной основе.

Вы знаете, никаких решений на этот счет не принималось, и в данном случае я бы рекомендовал обратиться или в правительство, или к экспертам, здесь никакого обсуждения на этот счет не ведется, — сказал Песков журналистам.

Российский союз промышленников и предпринимателей согласовал с властями разовый платеж от крупного бизнеса в российский бюджет в феврале. Глава союза Александр Шохин рассказал, что сумма будет взиматься со сверхприбылей крупных российских компаний в 2021 и 2022 годах. При этом во взносах не будет участвовать малый и средний бизнес, а также представители нефтегазовой промышленности. Предполагается, что при этой мере бюджет сможет получить около 300 миллиардов рублей.

Замминистра финансов Алексей Сазанов заявил сегодня, 28 июня, что в России могут вернуть налог на сверхприбыль при определенных условиях. По его словам, это может произойти при высоком дефиците бюджета РФ и сверхдоходах бизнеса.