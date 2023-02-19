В Кремле оценили готовность Запада к переговорам Путина с Байденом Песков: надежды на готовность Запада к переговорам Путина с Байденом нет

Фото: kremlin

Президенты Владимир Путин, Джо Байден

Надежды на то, что Запад положительно отреагирует на идею проведения переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, нет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1». Ранее с инициативой проведения такого диалога выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Здесь надеяться на какую-то взаимность и ответ на подобную инициативу со стороны хоть кого-то из коллективного Запада вряд ли представляется возможным, — сказал Песков.

Он добавил, что Запад пока не проявляет никакой готовности или открытости к мирным инициативам. Кроме того, согласно заявлению Вашингтона, Байден в ходе своей поездки в Европу не будет делать никаких остановок, за исключением Польши.

Ранее Песков рассказал, что в марте прошлого года российская и украинская делегации согласовали документ по перемирию, однако от продолжения диалога Киев отказался. По его словам, украинская сторона покинула стол переговоров и ушла со связи внезапно, будто по команде сверху. Он предположил, что Киеву действительно была дана соответствующая команда Западом.