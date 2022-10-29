В Кремле оценили готовность Пашиняна продлить мандат российских миротворцев Песков призвал дождаться встречи в Сочи в ответ на вопрос о мандате миротворцев в Карабахе

Фото: Министерство обороны РФ

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос о продлении мандата российских миротворцев в Карабахе можно будет обсуждать после встречи в Сочи на саммите РФ-Армения-Азербайджан, передает РИА Новости. Ранее премьер Армении Никол Пашинян выразил готовность подписать документ о продлении пребывания российских миротворцев в регионе.

Нужно дождаться самой встречи, — сказал Песков.

29 октября Пашинян заявил, что мандат о пребывании российских миротворцев в Карабахе может быть продлен на 10, 15 или 20 лет. Армянский премьер-министр выразил надежду, что с этой инициативой выступит лично президент России Владимир Путин.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин, Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут трехсторонние переговоры в Сочи 31 октября. Также предусмотрены отдельные беседы российского лидера с коллегами из Армении и Азербайджана.