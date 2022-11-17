В Кремле оценили эпизод на G20, когда Байден потрогал бицепс россиянина Песков оценил эпизод с G20, когда Байден потрогал бицепс оператора из России

Представитель Кремля Дмитрий Песков оценил эпизод с полей саммита G20, на котором президент Соединенных Штатов Джо Байден похвалил оператора Первого канала Юрия Шолмова за большие бицепсы и потрогал их. По его мнению, это положительно характеризует и самого оператора, и Байдена, и Первый канал, и Россию в-целом, передает ТАСС.

Очень хорошая зарисовка, очень хороший эпизод. Наверное, с положительной стороны характеризует и оператора Первого канала, и Первый канал, и Россию, и президента Байдена, который обратил на это внимание, — сказал Песков.

Накануне Байден оценил телосложение Шолмова, снимавшего репортаж на полях саммита «Большой двадцатки» на Бали. Американский лидер отметил, что бицепсы россиянина больше, чем его голова, а потом потрогал их. Его не смутило то, что перед ним оказался россиянин. Все это действо сам Шолмов заснял на камеру.

Президент Франции Эммануэль Макрон также оценил мускулатуру российского оператора, отметив, что тот хорошо тренируется. Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что если бы в Елисейский дворец пускали съемочную службу RT, «наши ребята ему и не такое показали бы». На что конкретно намекнула Захарова, неизвестно.