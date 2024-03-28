В Кремле оценили доклад ООН о пытках российских военных на Украине Песков: РФ будет добиваться наказания всех виновных в преступлениях ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия будет добиваться наказания всех тех, кто стоит за военными преступлениями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека о пытках пленных российских военных, передает ТАСС.

Все военные преступления киевского режима тщательно документируются. Мы хорошо знали об этих преступлениях. И конечно же, мы будем добиваться того, чтобы те, кто стоит за этими преступлениями, понесли должное наказание, — заверил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что эксперты ООН опросили 44 российских военнослужащих, которые содержатся в местах интернирования в шести областях Украины, говорится в докладе, опубликованном 27 марта на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Они не сообщили о пытках в этих учреждениях, но рассказали о побоях и жестоком обращении во время пленения и последующей транспортировки к местам содержания.

До этого президент России Владимир Путин рассказал, что любая война или боевые действия являются трагедией. Российский лидер указал на большое количество горячих точек во всем мире. Сейчас надо определиться, как следует жить в таких условиях и на что рассчитывать, необходимо стремиться к лучшему будущему, в котором будет меньше конфликтов и больше сотрудничества, добавил глава государства.