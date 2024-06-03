Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решения в формате ОПЕК+ принимаются консенсусом и служат стабилизации глобальных энергетических рынков. По его словам, Москва активно принимает участие в этом диалоге.

Мы активно принимаем участие в этом диалоге. Мы занимаем очень ответственную позицию. Мы ценим наше взаимодействие с партнерами по этому диалогу. Разумеется, все решения, которые принимаются, — это продукт консенсуса, общих договоренностей. Мы считаем, что это очень важный формат и очень важные договоренности, которые способствуют стабилизации, предсказуемости мировых энергорынков, — подчеркнул представитель Кремля.