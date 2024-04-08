Песков назвал атаки ВСУ на Запорожскую АЭС опасной провокацией

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Дмитрий Песков

Атаки Вооруженных сил Украины по Запорожской АЭС являются очень опасной провокацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, эта тактика может иметь крайне негативные последствия в перспективе.

Это очень опасная провокация. Сотрудники МАГАТЭ, которые находятся на месте, имели возможность засвидетельствовать эти атаки. Это очень опасная и имеющая очень плохие последствия в перспективе тактика. Киевский режим, к сожалению, продолжает свою террористическую активность, — сообщил Песков.

До этого гендиректор концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что ситуация вокруг ЗАЭС подталкивает к формированию новых стандартов безопасности на ядерных объектах. По его словам, в первую очередь необходимо организовать дополнительные средства защиты на периметре.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ранее заявили, что якобы слышали в среду взрыв недалеко от Запорожской АЭС (ЗАЭС). После хлопка последовала стрельба близ объекта или на нем.

До этого Запорожская АЭС осталась без питания от последней резервной внешней линии электропередачи. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что внешняя электроэнергия используется на объекте для охлаждения шести атомных реакторов и других функций, и эта ситуация «вновь подрывает хрупкую ядерную надежность и ситуацию с безопасностью на объекте».