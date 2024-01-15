В Кремле оценили встречу в Давосе по «формуле мира» Зеленского Песков назвал бесперспективными обсуждения «формулы мира» Зеленского без России

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Андрей Ермак

Обсуждение мира на Украине без участия России бесперспективно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя прошедшую в швейцарском Давосе встречу по «формуле мира» президента Владимира Зеленского. По его словам, которые приводит ТАСС, подобные мероприятия — «разговоры ради разговоров».

Без нашего участия, конечно, какие-либо обсуждения возможны, но они лишены перспективы для какого-либо результата. <...> Это процесс, который не направлен и не может быть [направлен] на достижение конкретного результата по очевидной и простой причине: мы там не участвуем, — сказал Песков.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече в Давосе анонсировал проведение двух саммитов по «формуле мира». Он пояснил, что в рамках первого саммита предлагается начать девять отдельных конференций на разных уровнях для каждого из пунктов формулы. На втором саммите, где предполагается участие мировых лидеров, должен быть представлен план, который они смогут доработать и утвердить.

В конце декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что представители стран Запада и Глобального Юга провели тайную встречу для обсуждения украинской «формулы мира». Глава МИД сообщал, что участники договорились вновь встретиться в январе, а в феврале может пройти саммит, на котором хотят утвердить положения «формулы мира».