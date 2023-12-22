В Кремле оценили актуальность миграционного вопроса для России Песков: миграционный вопрос остается актуальным для России

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Тема мигрантов в России остается на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, у Кремля пока нет понимания, когда будет создан специальный орган для решения этого вопроса, однако проблема не останется нерешенной, передает ТАСС.

Тема мигрантов стоит весьма актуально на повестке дня. Вы знаете сбалансированную позицию президента по теме мигрантов. Она весьма сбалансированная. Действует определенная система, но необходимо ее совершенствование постоянное, что и будет делаться, в том числе по итогам прямой линии, — заявил Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в стране насчитывается около 10 млн трудовых мигрантов. По его словам, необходимо, чтобы иностранные граждане научились уважать законы и традиции народов России. Соответствующие органы власти должны следить за этим и фиксировать нарушения, а экономические проблемы нужно решать не в ущерб коренному населению РФ, добавил глава государства.

Путин напомнил, что уровень безработицы в стране на данный момент составляет 2,9%. То есть ее почти нет, при этом потребность в рынке труда есть, отметил он.