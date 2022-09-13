В Кремле объявили о поддержке решений президента со стороны россиян Песков заявил, что россияне консолидированы вокруг решений, которые принимает Путин

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Россияне поддерживают президента России Владимира Путина и консолидированы вокруг его решений, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. По его словам, это подтверждают и настроения, и действия людей, участие в выборах, статистические данные.

Россияне поддерживают президента, это подтверждают и настроения, и действия людей, участие в выборах, статистические данные. Люди действительно консолидированы вокруг тех решений, которые принимает глава государства, — заявил Песков.

Кроме того, он ответил на вопрос о том, как Кремль относится к критике Министерства обороны в патриотических Тelegram-каналах. Песков заявил, что это показывает, настолько чувствительно общественное мнение к тому, что происходит в рамках СВО.

Что касается иных точек зрения, критически настроенных точек зрения, до тех пор, пока они остаются в рамках действующего законодательства, это плюрализм, но грань весьма и весьма тонкая, здесь нужно быть весьма аккуратными. С другой стороны, настолько чувствительно общественное мнение к тому, что происходит в рамках СВО, — резюмировал Песков.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские войска, находившиеся в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области, перегруппированы и переброшены на территорию ДНР. По его словам, это сделано для наращивания усилий на Донецком направлении.

По словам главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталия Ганчева, российских военных отвели из Харьковской области в связи с численным преимуществом бойцов ВСУ. Он уточнил, что украинских военнослужащих на этих территориях было в восемь раз больше, чем российских. Решение об отводе войск было принято для сохранения личного состава.