В Кремле объяснили запрет США на импорт урана из России Песков объяснил запрет США на импорт российского урана тяжестью конкуренции с РФ

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Американцам тяжело конкурировать с РФ на международной арене, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя запрет на экспорт российского урана в США, передает ТАСС. Он добавил, что это не критично для российской атомной отрасли.

Это не критично для российской атомной отрасли. Американцам тяжело с нами конкурировать на международной арене. И как только им становится тяжело конкурировать, они не гнушаются ничем, включая меры, которые извращают, искажают и бьют по всем нормам и принципам международной торговли, — заявил Песков.

Он добавил, что это не что иное, как недобросовестная конкуренция. По словам Пескова, российская атомная отрасль одна из передовых в мире и власти будут развивать ее.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден подписал закон, «запрещающий импорт необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в Российской Федерации или российской компанией». Сенат конгресса одобрил этот законопроект 30 апреля.

В 2023 году США приобрели у России уран на $1,2 млрд. Этот показатель стал самым высоким за все время статистического наблюдения. Вашингтон резко нарастил закупки урана в последние месяцы прошлого года на фоне принятого палатой представителей запрета на импорт этого материала, если он имеет российское происхождение.

До этого в американском Минэнерго сообщили, что США ищут альтернативного поставщика урана для реакторов следующего поколения на замену России. Ведомство планирует выделить на контракты поставок $500 млн.