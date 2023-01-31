Песков пояснил, предлагала ли Москва военную помощь Донбассу до начала СВО Песков: Россия не предлагала Донбассу военную помощь до начала СВО

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не предлагала Донбассу военную помощь до начала спецоперации на Украине. По его словам, Владимир Путин распорядился начать СВО, так как Киев готовился силовыми методами решить проблемы Донбасса, передает РИА Новости.

Нет, этот вопрос не обсуждался, — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждался ли вопрос о военной помощи России Донбассу в течение восьми лет до начала СВО.

По его словам, в РФ внимательно наблюдали за подготовкой Киева к решению проблем Донбасса военными средствами, что уничтожило бы минские договоренности.

Кроме того, пресс-секретарь Кремля сообщил, что заявления бывших глав Украины, ФРГ и Франции о «Минске-2» подтверждают, что Путин принял абсолютно правильное решение о начале спецоперации.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко отметил, что подписание Минских соглашений в 2014 году позволило Украине провести реформу в вооруженных силах и сформировать коалицию против России.