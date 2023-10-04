В Кремле объяснили, почему проверяют систему оповещения о ЧС Песков: проверять систему оповещения о ЧС необходимо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проверять систему оповещения о чрезвычайных ситуациях не то что уместно, это необходимо, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он привел в пример опыт Японии. По его словам, которые приводит РИА Новости, учения необходимы и в других сферах.

Это не то что уместно, это необходимо. Посмотрите: Япония живет в условиях повышенной сейсмоопасности, там регулярно проводятся учения по экстренной эвакуации, привыкли все, начиная от детей в детских садах, заканчивая стариками. Учения в других сферах тоже необходимы, — заявил Песков.

В Кремле проверку «на себе не ощутили», добавил он.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила о том, что по всей стране 4 октября пройдет проверка систем оповещения населения. Граждан призвали не паниковать при включении сирен воздушной тревоги и прослушать информацию, которая будет в этот момент транслироваться в теле- и радиоэфире.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев ранее объяснил в беседе с NEWS.ru, что Россия проводит специальную военную операцию, потому все связанные с оповещением граждан системы должны находиться в идеальном состоянии. По его словам, в рамках проверки следует отрабатывать в том числе и реакцию населения.