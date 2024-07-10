В Кремле объяснили высокие показатели поддержки Путина Песков: высокие показатели поддержки Путина обусловлены его тяжелой работой

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Высокие показатели поддержки президента России Владимира Путина обусловлены его ежедневной тяжелой работой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге, передает ТАСС. Представитель Кремля отметил, что объяснять контраст между высокой поддержкой российского лидера и низкими рейтингами западных коллег — не дело администрации.

В первую очередь это связано с той работой, которую каждый день ведет президент, — ежедневная тяжелая, ответственная работа, — констатировал Песков.

По словам пресс-секретаря Путина, высокий рейтинг президента «сохраняется, он продолжается». Исследование фонда «Общественное мнение» показало, что президенту доверяют 80% опрошенных граждан РФ. Более половины респондентов также дали положительную оценку работы правительства.

Ранее президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд заявила, президент России и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед саммитом НАТО доказали, что они выступают за мирное урегулирование конфликтов. Владимир Путин вручил политику высшую гражданскую награду РФ — орден Святого апостола Андрея Первозванного.