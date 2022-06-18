В Кремле объяснили сокращение встречи Путина с главредами СМИ и военкорами Песков: встречу Путина с главредами СМИ и военкорами сократили из-за кибератак

Встреча президента России Владимира Путина с главредами СМИ и военными корреспондентами прошла в укороченном формате, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, причиной явились подвижки в графике российского лидера, вызванные DDoS-атаками, сообщает РИА Новости.

Встреча с представителями СМИ состоялась, но в несколько укороченном формате из-за того, что весь график президента, к сожалению, из-за позднего начала, вызванного кибератаками, сдвинулся. Встречу пришлось укоротить немножко, — рассказал представитель Кремля.

Он добавил, что у Путина в этот вечер была ещё намечена встреча с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорадом Додиком. Говоря о прошедшей встрече с представителями СМИ Песков, уточнил, что Путин ответил на ряд вопросов, пообщался с корреспондентами, приехавшими с передовой.

Также Песков сообщил, что глава государства «через пару недель» снова пообщается с представителями СМИ.

Ранее стало известно, что 17 июня Дмитрий Песков заявил: Владимир Путин решил перенести на час выступление на ПМЭФ из-за мощных DDoS-атак. Он уточнил, что за 60 минут техническим специалистам удастся устранить неполадки с проходом на пленарное заседание ПМЭФ по бейджам, а также ликвидировать последствия хакерских взломов и починить системы аккредитации.