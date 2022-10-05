В Кремле объяснили сложности с выплатами мобилизованным в Омской области Песков объяснил проблемы с выплатами мобилизованным дополнительной нагрузкой на бюджеты регионов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сборный пункт военкомата

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сложности с выплатами мобилизованным, возникшие в Омской области. По его словам, не у всех регионов есть достаточный резерв прочности и такие ситуации возможны в связи с дополнительными расходами, сообщает РИА Новости.

Потому что это дополнительные расходы, много программ развития работают в регионах, большая нагрузка на региональные бюджеты. Сейчас появилась дополнительная нагрузка, разумеется, у некоторых регионов есть резерв прочности, у некоторых он минимальный или его нет. Поэтому такие ситуации могут возникать, — заявил Песков.

Он заверил, что подобные проблемы будут решаться во взаимодействии с федеральным центром.

Ранее глава Омской области Александр Бурков назвал «очень больной» проблему с единовременными выплатами мобилизованным гражданам. Он пояснил, что дефицит областного бюджета составляет 12 млрд рублей и неизвестно, из каких средств придется платить жителям зарплаты. При этом губернатор заверил, что местные власти займутся поиском решения проблемы.