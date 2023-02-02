В Кремле объяснили слова Путина «бронетехникой не обойдется» ответом Западу Песков заявил, что Путин говорил о задействовании «всего потенциала» в ответ на поставки оружия Украине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина, что России есть чем ответить на западные поставки вооружений Украине, передает РИА Новости. По словам представителя Кремля, Москва будет полнее задействовать имеющийся у нее потенциал.

По мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать полнее имеющийся у нее потенциал для того, чтобы ответить в ходе специальной военной операции, — сказал Песков.

Ранее Путин отметил, что Россию вновь вынуждают давать отпор агрессии коллективного Запада. По его словам, те, кто втягивает Германию и другие страны Европы в новую войну с Россией и рассчитывает одержать победу на поле боя, не понимают, «что современная война с Россией будет для них совсем другой».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставляемые на Украину танки Leopard 2 будут сожжены подобно фашистским «Тиграм» в Сталинградской битве. Он посоветовал нынешнему руководству Германии объяснить своим гражданам, зачем Берлин ранее помогал киевскому режиму готовиться к войне с Россией, а теперь втягивает в это противостояние немецкий народ.