В Кремле объяснили, с чем связаны перестановки в руководстве Госсовета РФ Песков: назначение Дюмина секретарем Госсовета связано с ротационными процессами

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Алексей Дюмин и Владимир Путин

Назначение помощника президента Алексея Дюмина секретарем Госсовета РФ связано с процессом ротации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Telegram-канал «Вы слушали Маяк». По его словам, Дюмин будет заниматься вопросами функционирования данной структуры.

Раньше секретарем был помощник президента [Игорь] Левитин. Левитин поменял свою область кураторства, он занимается чуть-чуть другими вопросами, это транспортные коридоры, север, юг и так далее. Его должность теперь советник президента. А тему работы Госсовета теперь курирует помощник президента Дюмин. Вот он занял место Левитина, это связано с ротационными процессами, — сказал Песков.

Дюмин был назначен на пост секретаря Госсовета указом президента РФ 29 мая. 14 мая Путин назначил его и бывшего секретаря Совбеза Николая Патрушева своими помощниками. До этого Дюмин руководил Тульской областью.

Переходя на новую должность, Дюмин эмоционально попрощался с правительством региона, который он возглавлял с 2016 года. Местные СМИ опубликовали видео, на котором Дюмин, выступая с речью, не смог сдержать слез и отвернулся, чтобы их смахнуть. Вернувшись на сцену, он пошутил: «Аллергия».