В Кремле объяснили решение о безвизе для граждан Украины Песков: многие украинцы хотят связать свою жизнь с Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смягчение режима въезда в Россию для граждан Украины способствует переселению тех людей, которые хотят сюда переехать, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, многие, кто приезжает в Россию, хотят связать с ней свою жизнь.

Такой режим имел место и раньше. Многие граждане Украины приезжают в нашу страну, многие хотят полностью связать жизнь с нашей страной. Такие меры способствуют переселению тех людей, которые хотят к нам переехать, — сказал представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин разрешил безвизовый въезд и выезд украинцам с 29 сентября 2023 года. В указе говорится, что граждане Украины могут делать это на основании внутреннего паспорта.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков позже пояснил NEWS.ru, что украинцы могут теперь посещать Россию по паспорту с истекшим сроком действия. По его словам, украинцы и раньше могли посещать Россию по внутреннему паспорту. Цеков уверен, что это правильное решение и оно не ухудшит криминогенную обстановку в стране.

При этом украинские власти ввели запрет для российских граждан на въезд в страну без виз. Он действует с 1 июля 2022 года.