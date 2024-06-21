В Кремле объяснили реакцию Запада на визит Путина в КНДР и Вьетнам Песков объяснил реакцию Запада на недавние поездки Путина желанием подавить РФ

Фото: Kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»

Западные страны негативно воспринимают любую активность России на мировой арене, потому что стремятся подавить Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал реакцию Запада на визит Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам, передает ТАСС.

Любая внешнеполитическая активность России, она воспринимается в штыки и, наверное, воспринимается через призму основного направления западных устремлений по подавлению России, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что официальные визиты Путина в Северную Корею и Вьетнам были результативными. По его словам, поездка главы государства оказалась очень напряженной и насыщенной. Российский лидер вернулся в Москву утром 21 июня, добавил его пресс-секретарь.

Также представитель Кремля заявлял, что Россия готова вести с Соединенными Штатами диалог о стратегической стабильности только с учетом ситуации вокруг Украины и других проблем. Таким образом он ответил на заявление Белого дома о том, что Вашингтон открыт к переговорам по ядерной безопасности в отрыве от украинской проблемы.