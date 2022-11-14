Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обстоятельства требуют присутствия президента России Владимира Путина в стране, в связи с чем глава государства принял решение не лететь на саммит G20. О каких именно обстоятельствах идет речь, он не сообщил, передает РИА Новости.
Обстоятельства требуют присутствия Путина в РФ, поэтому президент принял решение не лететь на саммит G20 на Бали, — сказал Песков.
Ранее Песков сообщил, что Путин не примет участия в саммите G20 даже в видеоформате. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.
Глава российского дипломатического ведомства уже прибыл с делегацией на Бали. Его встретили традиционными танцами в национальных костюмах и игрой на барабанах.