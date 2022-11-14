В Кремле объяснили причину отказа Путина от поездки на G20 Песков объяснил отсутствие Путина на G20 необходимостью быть в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обстоятельства требуют присутствия президента России Владимира Путина в стране, в связи с чем глава государства принял решение не лететь на саммит G20. О каких именно обстоятельствах идет речь, он не сообщил, передает РИА Новости.

Обстоятельства требуют присутствия Путина в РФ, поэтому президент принял решение не лететь на саммит G20 на Бали, — сказал Песков.

Ранее Песков сообщил, что Путин не примет участия в саммите G20 даже в видеоформате. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава российского дипломатического ведомства уже прибыл с делегацией на Бали. Его встретили традиционными танцами в национальных костюмах и игрой на барабанах.