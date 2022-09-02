Захар Чайченко

В Кремле объяснили, почему Путина не будет на похоронах Горбачева Песков: Путин не приедет на похороны Горбачева из-за сложного графика

2 сентября 2022 в 13:13

Фото: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин попрощался с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым в ЦКБ, возложил цветы к гробу