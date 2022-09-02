Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что Владимир Путин не сможет побывать на похоронах экс-президента СССР Михаила Горбачева, сообщает «Интерфакс». По его словам, у российского лидера слишком насыщенный рабочий график, в который входят совещания, встречи, телефонные переговоры и подготовка к Дальневосточному экономическому форуму.
Внутренние совещания. Целый день у него занят — внутренние совещания, встречи, международный телефонный разговор, подготовка к Дальневосточному форуму, все-таки ему же там выступать, — сказал Песков.
Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице в Москве. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.
Ранее Песков сообщил, что Путин простился с экс-главой СССР в ЦКБ перед вылетом в Калининград.