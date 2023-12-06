В Кремле объяснили, почему продолжается специальная военная операция Песков: СВО продолжается, пока противники России отрицают возможность диалога

Фото: МО РФ

Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, пока противники отрицают возможность диалога, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом, по его словам, для Москвы приоритетным является достижение всех поставленных целей операции, пишет ТАСС.

Конечно, предпочтительно достижение этих целей политико-дипломатическим средствами, но когда Запад и Украина отвергают эти методы, то тогда продолжается специальная военная операция, — сказал представитель Кремля.

Также ранее Песков заявил о тяжелом положении Украины, жителям которой нелегко. По его словам, именно поэтому тема Украины может быть на повестке онлайн-саммита «Большой семерки», на который пригласили украинского президента Владимира Зеленского. Представитель Кремля добавил, что российская сторона будет следить за сбором членов G7 в экстренном формате.

Накануне пресс-секретарь президента пояснил, что Москва сохраняет готовность к переговорам с Киевом. Переговорный процесс был прерван украинской стороной. Россия же при этом предпочитает политико-дипломатические средства достижения целей по этому вопросу, подчеркнул Песков.