В Кремле объяснили, почему призыв срочников перенесли на 1 ноября Песков объяснил перенос призыва срочников на 1 ноября перегрузкой военкоматов

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Перенос начала осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября произошел из-за сильной перегрузки военкоматов в связи с частичной мобилизацией, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, такое решение было принято, чтобы не усугублять ситуацию и развести потоки мобилизованных и срочников, передает РИА Новости.

Сейчас военкоматы сильно перегружены в связи с частичной мобилизацией. Чтобы не усугублять эту перегрузку, было принято такое решение, — сказал Песков.

Ранее юрист Георгий Мохов заявил, что военкоматы оказались физически неготовыми к настолько интенсивной работе с призывниками. В то же время правозащитник отметил, что с начала частичной мобилизации прошла только неделя и в будущем все возникшие трудности должны урегулироваться.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Отмечается, что в этом году призыв начнется 1 ноября и продлится до 31 декабря. В армию будет призвано 120 тысяч человек. Также с 21 сентября в стране проходит частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в ходе нее планируется призвать около 300 тысяч человек, составляющих примерно 1% от имеющегося в стране ресурса. Глава МО отметил, что перед отправкой мобилизованные пройдут двухнедельные курсы подготовки.