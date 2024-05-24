В Кремле объяснили, почему отказались пользоваться ICQ Песков: в Кремле пользовались мессенджером ICQ, но он стал неконкурентоспособен

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС, что раньше в Кремле пользовались мессенджером ICQ. Однако затем сервис отстал от конкурентов и стал неконкурентоспособен, уточнил представитель Кремля.

Были времена, когда пользовались. Но потом по развитию сервис отстал от конкурентов, — сказал Песков, отвечая на вопрос, пострадают ли в Кремле от решения VK закрыть «аську».

Ранее стало известно, что сервис ICQ приостановит работу с 26 июня. В пресс-службе VK, который владеет мессенджером, уточнили, что холдинг сфокусируется на развитии собственного сервиса. Также в компании займутся решениями для корпоративных пользователей на базе VK WorkSpace.

IT-эксперт Павел Мясоедов ранее заявил, что мессенджер ICQ превратился в рудимент с развитием соцсетей и альтернативных программ. По его словам, такого рода продукты «обычно хоронят раньше». Эксперт убежден, что программу можно было развивать дальше и дотянуть до массового распространения. Однако другие мессенджеры задвинули ICQ. То, что сервис до сих пор живет, отметил Мясоедов, является показателем инертности крупных технологических компаний.