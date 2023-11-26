Песков ответил на слова фон дер Ляйен о десятилетии Майдана Песков: переворот на Украине привел к расцвету нацистских настроений

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Государственный переворот на Украине привел к тому, что в стране расцвели нацистские настроения, сообщил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала Майдан стремлением к гордости и свободе.

Украине это [переворот] принесло расцвет сначала ультранационалистических, а потом откровенно нацистских настроений. Дальше это принесло возникновение такого режима в Киеве, который оказался опасен для нас, опасен для части своего населения — для русских, — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что ему жаль слышать от высокопоставленных европейских чиновников приветственные слова о свержении легитимной власти, которое 10 лет назад случилось на Украине. По его словам, никогда в истории современной Европы государственный переворот не воспринимался как праздник.

Ранее замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский выразил мнение, что причинами Майдана на Украине в 2013 году стали отказ экс-президента страны Виктора Януковича от евроинтеграции и пробуждение антироссийских настроений. По его мнению, победа националистов предопределила проведение спецоперации.