В Кремле объяснили, как решается вопрос с картами «Мир» за рубежом Песков: РФ и другие страны минимизируют риски от использования карт «Мир»

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Москва продолжает диалог с зарубежными странами, чтобы минимизировать риски санкций от использования ими карт российской платежной системы «Мир», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, зарубежные банки отказываются принимать российские карты из-за давления и угроз США.

Мы продолжаем диалог с этими странами, чтобы такие риски минимизировать и выработать алгоритмы взаимодействия, которые позволят полностью минимизировать эти риски, — объяснил представитель Кремля.

Ранее экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что России необходимо сделать вывод о взаимоотношениях со странами, которые отказались от платежной системы «Мир». По его словам, их место готовы занять Таиланд, Куба, Маврикий и Шри-Ланка, куда поедут российские туристы.

Решать проблему с отказом союзных государств от обслуживания карт «Мир» нужно на уровне руководителей стран, считает вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин. По его словам, усилий одного предпринимательского сообщества в этом вопросе явно недостаточно.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко считает, что отказом работать с картами «Мир», например, власти Киргизии ударят по собственным гражданам, которые получают зарплату в России. Он добавил, что США не могут успокоиться и от беспомощности продолжают портить жизнь дружественным Москве странам.