В Кремле объяснили отказ Армении принимать карты «Мир» Песков: отказ Армении принимать карты «Мир» связан с давлением США

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Дмитрий Песков

Армения отказалась принимать карты платежной системы «Мир» из-за давления со стороны США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, с такими обстоятельствами сталкиваются многие страны, Вашингтон угрожает им вторичными санкциями, передает ТАСС.

Очень многие страны сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны Соединенных Штатов — угроза вторичных санкций, угроза санкций. Конечно же, экономические учреждения, компании, банки, другие учреждения принимают меры для того, чтобы хеджировать риски, — заявил Песков.

По его словам, власти Армении и России продолжают сотрудничество в этом направлении. Представитель Кремля добавил, что давление США никак не влияет на стремление Москвы работать с Ереваном и искать способы компенсировать вред, наносимый Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что банки Армении, входящие в число участников национальной платежной системы Armenian Card (ArCa), 30 марта перестали обслуживать российские карты платежной системы «Мир». При этом банк «ВТБ Армения» продолжает работать с российскими картами.