В Кремле объяснили, кто пострадает от ограничения импорта российского зерна Песков: от ограничений на импорт зерна из РФ пострадает европейский потребитель

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Предложение об ограничении импорта в Евросоюз зерновых и масличных из России и Белоруссии приведет к тому, что пострадает потребитель в Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он назвал эту идею примером недобросовестной конкуренции.

Потребитель в Европе однозначно пострадает. У нас много альтернативных направлений для поставок. Здесь, конечно, специалисты должны считать, как там будут количественные перетоки, насколько они смогут компенсировать эти де-факто запретительные меры. Это еще один ярко выраженный пример недобросовестной конкуренции, — заявил он.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что Еврокомиссия в ближайшее время введет пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере €95 за тонну. Европейцы таким образом хотят снизить спрос на него и «успокоить фермеров». Отмечается, что меры приведут к росту цен как минимум на 50%. Пошлины также планируется ввести на семена масличных культур и продукты их переработки.

Ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил об отсутствии угрозы для России из-за европейских пошлин на зерно. Эксперт подчеркнул, что российские аграрии поставляют небольшой объем продукции в страны Запада.