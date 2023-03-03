В Кремле заявили, что немцы поплатятся за поставки оружия Украине Песков: немецким налогоплательщикам будет тяжелее от поставок оружия Украине

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Leopard 2

От немецких поставок оружия Вооруженным силам Украины в первую очередь пострадают налогоплательщики ФРГ, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, гражданам Германии придется платить за каждую отправку вооружения, из-за чего им будет тяжелее жить. Песков утверждает, что ответственными за это являются Соединенные Штаты, которые склоняют европейских партнеров к продолжению поставок оружия на Украину.

[Увеличение поставок оружия Украине] ложится существенным бременем на экономику. Это отрицательно откликается на благосостоянии граждан, в данном случае налогоплательщиков ФРГ. Им жить будет тяжелее от этого, — сказал представитель Кремля.

Ранее Bloomberg сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц обсудит с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом вопрос бесперебойных поставок оружия на Украину. Одним из возможных решений может стать договоренность о переносе немецких производств боеприпасов в США.

Встреча Байдена и Шольца намечена на 3 марта. Шольц уже направился в Вашингтон. Правительство Германии сообщило, что встреча будет проходить за закрытыми дверями и заявления для СМИ будут сделаны только на полях события. Прошлые визиты немецких глав правительства всегда сопровождались пулом журналистов.