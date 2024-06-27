В Кремле объяснили, как нужно бороться с терроризмом Песков: борьба с терроризмом должна быть непримиримой и максимально жесткой

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Дмитрий Песков

С терроризмом необходимо бороться с максимальной жесткостью и непримиримостью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова, что за действия террориста отвечать должен весь его род, передает ТАСС.

Ни у кого не вызывает сомнения, что борьба с террористами должна быть непримиримой и максимально жесткой, — сказал Песков.

Ранее Кадыров пригрозил семьям террористов кровной местью после атаки на Дагестан. По его словам, за подобные проступки нужно наказывать весь род, поскольку это значит, что отец не справился с воспитанием детей. В то же время он сообщил о готовности оказать любую помощь Дагестану при поиске и поимке преступников, которые убили священника и напали на храмы и синагоги. Политик подчеркнул, что террористы в очередной раз проявили свою истинную подлую и трусливую сущность.

В воскресенье, 23 июня, в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападение на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Жертвами атаки стали 20 человек, еще 46 пострадали. 24, 25 и 26 июня объявили днями траура в регионе. В ходе теракта был убит священник. Убийство протоиерея Николая Котельникова в Дербенте планировалось террористами заранее. По имеющимся данным, подготовка к атаке длилась месяц.