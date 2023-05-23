В Кремле объяснили, как новые поставки оружия Киеву повлияют на ход СВО Песков заявил, что поставки Киеву западного оружия и самолетов F-16 не изменят ход СВО

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Поставки Киеву новых вооружений, в том числе американских истребителей F-16, не способны коренным образом изменить ситуацию на фронте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пояснил, что спираль накачки Киева более совершенными видами оружия раскручивается по нарастающей, передает РИА Новости.

Очевидно, что принято решение добавить еще и самолеты. Но, как и все остальные виды вооружений, это не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте, — сказал Песков.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что некоторые страны, включая Польшу, уже начали подготовку украинских летчиков на F-16, Украина скоро получит американские истребители. По его словам, на это потребуется время, но «чем раньше, тем лучше».

В апреле норвежский депутат Ола Элвестуэн обратился к правительству Норвегии с обращением, в котором призвал увеличить производственные мощности для оборонной компании Nammo, чтобы поставлять Киеву больше оружия. По его словам, если страны ЕС не увеличат объем военных поставок для Киева, то ВСУ потерпят поражение в зоне специальной военной операции.