В Кремле объяснили изменения в составе СПЧ Песков о смене состава СПЧ: происходит процесс ротации

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Песков

Изменения в составе Совета по правам человека при президенте РФ связанны с «постоянно проходящим процессом ротации», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он отметил, что новые лица в СПЧ смогут лучшим образом представлять гражданское общество страны.

В новых обстоятельствах другие лица становится лидерами общественного мнения и в новых обстоятельствах другие лица могут лучшим образом представлять гражданское общество. И являются наиболее правильным отражением гражданского общества. Помимо этого есть и постоянно проходящий процесс ротации, — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в состав Совета по правам человека, исключив из него 10 человек, и добавив 10 новых. В число новых членов вошли военкор «Комсомольской правды» Александр Коц и секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

В то же время из состава СПЧ были исключены заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов, председатель межрегиональной общественной правозащитной благотворительной организации Комитет за гражданские права Андрей Бабушкин, экс-председатель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин и журналист Николай Сванидзе, предположивший, что его исключение связано с «непослушанием», касающимся спецоперации.