В Кремле обвинили НАТО в провоцировании Киева на продолжение войны с РФ Песков: НАТО провоцирует Украину на продолжение бессмысленной войны с Россией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Страны — члены НАТО, в первую очередь США, провоцируют Украину продолжать бессмысленную войну с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, западный военно-политический блок сознательно выходит на новый виток напряженности.

Страны — члены Североатлантического альянса, Соединенные Штаты особенно, другие европейские столицы в последние дни, недели выходят на новый виток нагнетания напряженности, делают это сознательно. Они всячески провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны, — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что Москва слышит «очень много воинственных заявлений», что расценивается как провоцирование нового уровня напряженности. Власти РФ понимают, что данная негативная тенденция в подходе западных стран сохранится и далее, подчеркнул он.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент США Джо Байден все ближе подходит к тому, чтобы позволить Украине бить западным оружием по территории РФ. В Белом доме считают неизбежным пересмотр его позиции.

До этого глава комитета палаты представителей Конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол продемонстрировал карту Украины и России, где были указаны зоны поражения ракет ATACMS, переданных Киеву. Маккол обратился к госсекретарю Энтони Блинкену с призывом разрешить украинской стороне наносить удары по объектам на российской территории.