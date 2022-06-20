В Кремле обвинили Европу в рукотворном газовом кризисе Песков обвинил Европу в рукотворном газовом кризисе

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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Европа сама виновата в газовом кризисе, так как не отдает России ремонтируемые турбины для поставок. Он подчеркнул, что Москва остается максимально надежным поставщиком, но механическая структура «Северного потока» страдает из-за антироссийских санкций, передает РИА Новости.

Это рукотворный кризис, он создан руками Евросоюза, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что европейцы сначала должны отремонтировать железо в соответсвии с их обязательствами, а затем вернуть его на место, чтобы Россия могла возобновить поставки.

С технологической точки зрения механическая инфраструктура трубопровода страдает из-за санкций, которые ввел Европейский союз. Турбины, должны проходить капитальный ремонт, какие-то турбины не могут быть возвращены, то есть европейцы их не возвращают на место. Именно это и является причиной того, что просто нечем перекачивать, — объяснил Песков.

Ранее The Wall Street Journal писал о том, что президент России Владимир Путин нанес удар по самому уязвимому месту лидеров стран ЕС, а именно по их электоральному рейтингу. По словам издания, к следующей зиме во многих европейских стран пройдут выборы на фоне отсутствия российского газа в домах и на заводах. Это вызовет широкие протесты среди населения.