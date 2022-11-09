В Кремле обсуждают возможность поездки Путина на G20 Песков заявил, что в Кремле обсуждают возможность поездок Путина на G20 и АТЭС

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

В Кремле обсуждают возможность и формат участия Владимира Путина в G20 и АТЭС, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он добавил, что информация о принятом решении появится позже.

Мы вас проинформируем, по-прежнему обсуждаются различные форматы, — заявил Песков.

Саммит G20 пройдет на Бали в Индонезии 15–16 ноября. Лидеры самых крупных экономик мира соберутся впервые после начала специальной военной операции РФ на Украине 24 февраля.

Ранее сообщалось, что Путин, вероятнее всего, откажется от поездки на саммит G20. Главу государства на мероприятии может заменить министр иностранных дел Сергей Лавров.

Посол Индонезии в России Хосе Таварес до этого заверил, что власти готовы обеспечить безопасность Путина в случае его приезда, равно как и других участников встречи. Кроме того, дипломат заявил о готовности властей Индонезии организовать на полях саммита переговоры российского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.