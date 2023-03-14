В Кремле обозначили условия переговоров с Киевом Песков заявил, что без учета Киевом ситуации де-факто и новых реалий переговоры невозможны

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Украина должна учитывать новые реалии и складывающуюся ситуацию, без этого невозможно говорить о мирном процессе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Таким образом он ответил на вопрос, как должна измениться позиция Киева, чтобы открылся путь для мирного урегулирования ситуации на Украине.

Все требования Москвы прекрасно известны, ситуация де-факто и новые реалии также прекрасно известны. Без учета вот этого комплекса вопросов переход в мирное русло невозможен, — сказал Песков.

Ранее политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что Запад рано или поздно подтолкнет президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией. По его мнению, это может произойти из-за серьезных потерь в Вооруженных силах Украины, при этом не факт, что Москве в таком случае будут нужны переговоры с Киевом.

9 марта Зеленский заявил, что не находит никаких обстоятельств, чтобы говорить с президентом РФ, поскольку у Киева «нет уверенности в нем, он не держит слово». При этом украинский лидер не исключил, что продолжение конфликта между двумя странами способно спровоцировать начало третьей мировой войны.