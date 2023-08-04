В Кремле обеспокоены ситуацией в Нигере Песков: Россия обеспокоена ситуацией в Нигере

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В Кремле обеспокоены ситуацией в Нигере, российская сторона внимательно отслеживает ее и выступает за скорейшее возвращение дел в конституционное русло, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, вмешательство внерегиональных сил в ситуацию в Нигере не поспособствует урегулированию конфликта.

Мы очень внимательно отслеживаем, разумеется, мы обеспокоены той напряженностью, которая возникает в регионе. <...> Вряд ли вмешательство каких-то внерегиональных сил способно эту ситуацию изменить к лучшему, — сказал он.

Утром 26 июля нигерийские военные объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Они заблокировали резиденцию главы государства и потребовали от него подписать документ об отставке. По информации СМИ, поводом для мятежа послужило намерение Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Солдаты закрыли государственные границы, а также ввели общенациональный комендантский час.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон планирует добиваться возвращения власти правительству Нигера и мирного решения конфликта. По словам Блинкена, он будет продолжать держать связь с президентом африканской страны Мохамедом Базумом.