В Кремле обеспокоены решением Киева выгнать монахов из лавры Песков: вызывает обеспокоенность требования украинской власти к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру

Фото: lavra.ua

Требования украинских властей к монахам Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть Киево-Печерскую лавру вызывают обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он также призвал мировое сообщество отреагировать на это решение.

Вызывает. Это абсолютно беспрецедентное отношение к представителям церкви. Мы считаем это недопустимым. Мы считаем, что мировое сообщество должно соответствующим образом отреагировать на подобное возмутительное решение, — заявил Песков.

10 марта, и. о. генерального директора Национального заповедника «Киево-Печeрская лавра» выпустил предупреждение, согласно которому монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры канонической Украинской правоcлавной церкви (УПЦ) должны до 29 марта покинуть монастырь в связи с расторжением договора aренды.

Ранее предстоятель Украинcкой православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу в связи с действиями украинcкого руководства по отношению к Церкви.