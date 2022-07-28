В Кремле обеспокоены динамикой заболеваемости COVID-19 в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показатели заболеваемости коронавирусом в России начали расти, можно заметить тревожную динамику, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он отметил, что ограничительные меры пока не вводятся.

Цифры действительно растут. Видим, что кривая поползла вверх, это не только у нас в стране, но в целом ряде стран такая динамика тревожная наблюдается, — сказал Песков журналистам.

По словам Пескова, те, кто особенно беспокоится за свое здоровье, могут самостоятельно принимать меры предосторожности. Например, носить маски. Песков отметил, что выбирать масочный режим или нет — право каждого человека. В том числе и в администрации президента, где некоторые люди носят маски на работе, а некоторые нет.

Кроме того, Песков отметил, что пока не знает, прошел ли российский президент Владимир Путин ревакцинацию. Он пообещал уточнить ответ на этот вопрос.

Накануне в России впервые с середины апреля за сутки было выявлено 11 515 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Как следует из данных оперштаба, за последние 24 часа 1491 человек был госпитализирован.