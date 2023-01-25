В Кремле обещали подумать над идеей расширения льгот для участников ЧВК Песков: идея расширить льготы для семей мобилизованных на участников ЧВК нуждается в проработке

Идея распространить льготы для семей мобилизованных на семьи участников частных военных компаний нуждается в серьезной проработке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, проработкой данной инициативы займутся на ведомственном уровне, передает РИА Новости.

Нет, это новая инициатива, безусловно, ее предстоит еще проработать со всеми ведомствами. Подобные инициативы нуждаются в очень серьезной и многосторонней проработке, — заявил Песков.

Ранее с инициативой расширения льгот для семей представителей ЧВК выступила руководитель штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что добровольцы, бойцы ЧВК и военнослужащие на фронте равны. Он подчеркнул, что «героев, погибших за родину», разделять нельзя. Спикер нижней палаты парламента призвал распространить общие законы на всех участников боевых действий. Так он отреагировал на обращение бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Последний пожаловался на администрацию Санкт-Петербурга, отказавшую в захоронении бойца на Аллее славы Белоостровского кладбища.