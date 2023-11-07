Песков ответил на вопрос о гибели грузина на границе с Южной Осетией Песков не располагает данными о гибели грузина на границе с Южной Осетией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

В Кремле нет данных о гибели гражданина Грузии на границе с Южной Осетией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, никакой информацией по этому поводу он не располагает.

Нет, я не располагаю информацией на этот счет, нет никакой информации, — сказал Песков.

Накануне Служба госбезопасности Грузии сообщила, что возле села Кирбали Горийского района, граничащего с Южной Осетией, при задержании погиб гражданин Грузии и еще один был «незаконно задержан». Президент Грузии Саломе Зурабишвили сразу же призвала международное сообщество осудить Россию. Также с осуждением в адрес России выступил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По данным Telegram-канала «Сапа Цхинвал», эти люди находились в пикапе и незаконно пересекли границу. Их пытались задержать, но они оказали сопротивление. МВД Грузии начало расследование по статьям об убийстве и незаконном лишении свободы. В то же время сообщается, что в инциденте могли участвовать трое граждан Грузии. Одному удалось сбежать. По данным грузинской стороны, убитым оказался Тамаза Гинтури, а задержанным — Леван Готиашвили. Имя третьего человека не сообщается.