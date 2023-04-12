В Кремле не знают, получил ли Путин на подпись закон о повестках Песков точно не знает, поступил ли закон об электронных повестках на подпись президенту

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Владимир Путин

Законопроект об электронных повестках пока не поступил на подпись Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, точной информацией на этот счет он не располагает.

Нет, [законопроект на подпись президенту не поступал], но точно не знаю, не располагаю информацией, — сказал представитель Кремля.

Ранее сегодня Совет Федерации одобрил закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках, сообщается на сайте верхней палаты парламента. Против проголосовал один из 164 сенаторов. Теперь документ ожидает подписи президента.

Гражданам, которые подлежат призыву и получили повестки, будет запрещен выезд за пределы России до явки в военкомат. В отношении них также могут быть введены ограничения на сделки с недвижимостью, получение кредитов и регистрацию ИП. Закон также предусматривает возможность зачисления в запас граждан, обязанных стоять на воинском учете, без личной явки.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу высказывал мнение, что электронный способ оповещения о призыве на службу избавил ведомства от волокиты и бюрократизма. По его словам, цифровизация воинского учета улучшила эффективность призыва.